Londrina enfrenta grave situação com 16 mortes por dengue em 2024

Alto contraste

A+

A-

Londrina chega a 16 mortes por dengue em 2024 Londrina chega a 16 mortes por dengue em 2024 (Ric)

A cidade de Londrina, no norte do Paraná, registrou mais três novos óbitos por dengue. A informação é do boletim da Secretaria Municipal de Saúde, divulgado nesta quarta-feira (27). Agora, são 16 mortes pela doença confirmadas em 2024.

Leia a matéria completa no nosso parceiro RIC.com.br

Leia mais em RIC.com.br

• VÍDEO: Perseguição termina em acidente após roubo de carro na fronteira

• Londrina chega a 16 mortes por dengue em 2024

• Cliente de bar é esfaqueado por desconhecido em Santa Felicidade

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.