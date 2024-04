Londrina se mobiliza contra a dengue com mutirão de limpeza

Alto contraste

Londrina realiza mutirão de limpeza contra a dengue neste sábado (16)

A Prefeitura de Londrina, no norte do Paraná, irá realizar novamente o mutirão de limpeza "Bota Fora Unidos Contra a Dengue". Desta vez, a ação será feita no Jardim Novo Amparo, na região norte do município, neste sábado (16).

