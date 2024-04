Mãe de Daniel Corrêa deixa Tribunal do Júri em meio a desconforto

Alto contraste

A+

A-

Mãe de Daniel Corrêa fica desconfortável e deixa Tribunal do Júri Mãe de Daniel Corrêa fica desconfortável e deixa Tribunal do Júri (Ric)

A mãe do jogador Daniel, Eliana Corrêa, precisou ser retirada do Tribunal do Júri em São José dos Pinhais, na grande Curitiba, na tarde desta segunda-feira (18). Ela sentiu-se desconfortável com o plenário cheio e as atenções voltadas para ela. Então acabou sendo levada para fora por seus advogados.

Leia a matéria completa no nosso parceiro RIC.com.br

Leia mais em RIC.com.br

• Mãe de Daniel Corrêa fica desconfortável e deixa Tribunal do Júri

• Diogo Portugal apresenta stand-up gratuito em Curitiba nesta terça-feira (19)

• A carreta engolida por uma cratera

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.