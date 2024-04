Mãe de jogador revela: filha ainda não sabe sobre assassinato do pai

Alto contraste

A+

A-

Filha do jogador Daniel ainda não sabe que pai foi assassinado Filha do jogador Daniel ainda não sabe que pai foi assassinado (Ric)

Eliana Corrêa, mãe do jogador Daniel, conversou com a RICtv durante o julgamento de sete réus acusados de matar seu filho. Ela contou que a filha do jogador, que hoje está com sete anos de idade, ainda não sabe sobre o assassinato. “Ela um dia vai ficar sabendo, vai ver nas redes sociais, e nós vamos ter que contar. Mas por enquanto dizemos que o papai dela passou mal”, contou Eliana.

Leia a matéria completa no nosso parceiro RIC.com.br

Leia mais em RIC.com.br

• Filha do jogador Daniel ainda não sabe que pai foi assassinado

• 4 mulheres e 3 homens vão decidir se os 7 réus são culpados ou inocentes no caso Daniel

• Primeiro dia de julgamento do caso Daniel é marcado por encontro entre mãe de Daniel e os sete réus

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.