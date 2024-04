Mãe é brutalmente assassinada enquanto passeava com seu bebê

Alto contraste

Mãe é esfaqueada até a morte enquanto empurrava bebê no carrinho

Enquanto empurrava o carrinho de seu filho, uma mulher de 25 anos foi esfaqueada até a morte. Kulsuma Akter foi assassinada durante o passeio com seu bebê na tarde de sábado (5), em Bradford, na Inglaterra. As informações são do site The Sun.

