Alto contraste

A+

A-

Mãe encontra chinelo de filho e descobre que criança está morta Mãe encontra chinelo de filho e descobre que criança está morta (Ric)

Uma criança de 12 anos foi encontrada morta em Concórdia, em Santa Catarina. Segundo a família da vítima, o garoto saiu de casa na tarde de segunda-feira (25) para andar de bicicleta, porém, não retornou. As informações são do portal ND+.

Leia a matéria completa no nosso parceiro RIC.com.br

Leia mais em RIC.com.br

• Morte de mãe grávida e filhos em acidente causa comoção: “Como tirar essa dor do peito?”

• Joelho doendo? Com 3 ingredientes colágeno caseiro resolve na hora

• Mãe encontra chinelo de filho e descobre que criança está morta

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.