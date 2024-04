Mãe pede ajuda para encontrar suspeito de matar filho no PR: “Justiça seja feita”

Uma mãe fez um pedido nas redes sociais nesta quarta-feira (27), após a Polícia Civil do Paraná (PCPR) divulgar foto de um suspeito de matar o jovem de 18 anos. Nicolas Emanoel Fernandes Furnan foi assassinado em via pública, no Centro de Ponta Grossa, após ser perseguido por um grupo de indivíduos.

