Maior incubadora de ovos da América Latina inaugura estrutura no Paraná

A maior incubadora de ovos da América Latina, que pertence à cooperativa Lar, localizada em Itaipulândia, no Oeste do Paraná, inaugurou a nova estrutura, que foi ampliada. A cerimônia aconteceu na última terça-feira (19), com a presença do vice-governador do Paraná, Darci Piana.

