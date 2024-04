Alto contraste

Autor do Doutor Agro, Marcos Fava fará palestra na ExpoLondrina; veja data

O autor do site Doutor Agro e pesquisador Marcos Fava Neves estará presente na ExpoLondrina 2024, no norte do Paraná. Ele irá ministrar uma palestra dentro do fórum de debates do RIC Rural em Pauta.

