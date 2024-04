Maringá surpreende e garante vaga na final do Campeonato Paranaense

Alto contraste

Maringá segura o Coritiba e garante vaga na final do Campeonato Paranaense

O Maringá está na final do Campeonato Paranaense de 2024. O Dogão segurou um 0 a 0 diante do Coritiba na noite deste domingo (24), no Couto Pereira, pelo jogo de volta da semifinal. A ida tinha sido 2 a 0 para o clube do interior.

