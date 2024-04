Motociclista foge, garupa pula e celular é roubado no Paraná

Motociclista foge e garupa pula de moto após avistarem PM

Após ser abordado pela Polícia Militar (PM), um motociclista fugiu e mandou a garupa, uma adolescente de 16 anos, pular da moto. A jovem pulou, caiu no asfalto e ralou o corpo. O caso ocorreu em Apucarana, no norte do Paraná, neste domingo (24).

