Mulher é abusada após aceitar carona no Paraná: o relato chocante de mais um caso de violência contra a mulher

Mulher é abusada após aceitar carona no Paraná

Uma mulher foi estuprada após aceitar carona de um desconhecido em Cornélio Procópio, no norte do Paraná. De acordo com a Polícia Militar (PM), a vítima relatou que estava voltando para casa, quando foi abordada pelo suspeito. O crime ocorreu na madrugada desta segunda-feira (25).

