Mulher é presa após crime brutal

Uma mulher foi presa por suspeita de matar o marido a facadas e marteladas, na tarde desta quarta-feira (3), no bairro Cachoeira, em Curitiba. O fato aconteceu na Rua David Bodziak. De acordo com as primeiras informações, o casal teria discutido e vizinhos teriam ouvido a mulher gritar por mais de uma vez: "Morre desgraçado!"

