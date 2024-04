Netflix surpreende com lançamento de reality show de rap

Netflix lança reality show de rap com Djonga e Filipe Ret Netflix lança reality show de rap com Djonga e Filipe Ret (Ric)

Os rappers Djonga, Filipe Ret e Tasha & Tracie foram selecionados como jurados para o novo reality show "Nova Cena", uma produção original da Netflix. Com apresentação de Kamau, o programa tem como objetivo descobrir um novo talento no cenário do rap brasileiro.

