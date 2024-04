Neymar Jr e seu helicóptero de luxo: entenda a polêmica

Alto contraste

Neymar está impedido de usar helicóptero de luxo de R$ 50 milhões; entenda Neymar está impedido de usar helicóptero de luxo de R$ 50 milhões; entenda (Ric)

O helicóptero de luxo do jogador Neymar Jr, avaliado em R$ 50 milhões, não pode ser usado pelo atleta. A aeronave está com o Certificado de Verificação de Aeronavegabilidade (CVA) vencido. As informações são do portal Metrópoles.

