O número de consumidores concorrendo aos prêmios individuais do Nota Paraná atingiu um novo recorde, com 3,16 milhões de participantes. O próximo sorteio do programa acontece na próxima segunda-feira (8), a partir das 9h30.

