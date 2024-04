Novidade: Hospital de Olhos do Paraná amplia atendimento SUS em Colombo

Alto contraste

O Hospital de Olhos do Paraná inaugurou nesta quarta-feira, dia 13 de março, em Colombo, Região Metropolitana de Curitiba, uma nova unidade de atendimento exclusivo SUS. Situada em um espaço de 766 m² na Rua São Pedro, 880, Jardim Nossa Sra. de Fátima, a unidade conta com 7 consultórios, centro cirúrgico com 2 salas, além de locais para realização de exames e pequenos procedimentos. Com isso, a capacidade de atendimento é de 10 mil consultas e 1 mil cirurgias por mês, exclusivas para pacientes do Sistema Único de Saúde. O horário de atendimento será de segunda a sexta, das 7h às 17h.

