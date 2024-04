Novidades na UTI do Hospital INC: foco na humanização e ampliação da capacidade

Alto contraste

O Hospital INC (Instituto de Neurologia de Curitiba) inaugurou uma nova Unidade de Terapia Intensiva (UTI) integrada à estrutura física da sede da instituição, no bairro do Campo Comprido. O novo setor tem foco na humanização e faz parte do projeto de expansão do INC, que avança na ampliação e melhoria do atendimento de pacientes submetidos, principalmente, a procedimentos neurológicos, neurocirúrgicos e cardiológicos. Com esse investimento, o hospital aumenta em 33% a sua capacidade de UTI, fortalecendo-se como um centro de atenção especializada à saúde e buscando continuar na liderança do atendimento de alta complexidade, a nível continental, nos próximos anos.

