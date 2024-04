Alto contraste

Obras do viaduto da PUC alteram acesso para ExpoLondrina 2024; veja funcionamento

A ExpoLondrina 2024, no norte do Paraná, começa na próxima sexta-feira (5) e as obras do viaduto da Pontifícia Universidade Católica (PUC) vão alterar o acesso ao Parque de Exposições Ney Braga.

