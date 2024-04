Operação Carga Pesada: Polícia combate desvio de carga no norte do Paraná

Polícia realiza operação contra desvio de carga no norte do Paraná Polícia realiza operação contra desvio de carga no norte do Paraná (Ric)

Nesta quinta-feira (21), a Polícia Civil (PC) deu continuidade a Operação Carga Pesada, com o objetivo de investigar quadrilhas que desviam carga em todo o país. Foram realizados 16 mandados de busca e apreensão e quatro mandados de prisão em Londrina e Cambé, no norte do Paraná.

