Operário-PR e Athletico: Confronto na Semifinal do Campeonato Paranaense

Operário-PR e Athletico abrem as semifinais do Campeonato Paranaense; escalações Operário-PR e Athletico abrem as semifinais do Campeonato Paranaense; escalações (Ric)

Operário-PR e Athletico abrem as semifinais do Campeonato Paranaense de 2024 neste sábado, às 16h, no Germano Krüger. A expectativa é de casa cheia.

