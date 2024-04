Alto contraste

Paraná adere ao programa Pé-de-Meia que prevê poupança a alunos do ensino médio

O estado do Paraná aderiu ao programa Pé-de-Meia do Ministério da Educação nesta quarta-feira (20). O programa prevê um pagamento de poupança para alunos do ensino médio de baixa renda com famílias inscritas no CadÚnico.

