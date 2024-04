Paraná lidera como o estado com maior número de produtores orgânicos do país

Paraná é o estado com maior número de produtores orgânicos do país Paraná é o estado com maior número de produtores orgânicos do país (Ric)

Hoje o Paraná é o estado com maior número de produtores orgânicos cadastrados do país: são mais de 3 mil e 800 com o certificado em mãos, mas para chegar a esse reconhecimento alguns passos precisam ser seguidos.

