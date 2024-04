Alto contraste

A+

A-

VÍDEO: Paraquedista cai em telhado de residência e sofre traumatismo craniano VÍDEO: Paraquedista cai em telhado de residência e sofre traumatismo craniano (Ric)

Um paraquedista caiu no telhado de uma residência enquanto realizava um voo no último domingo (17), em Francisco Beltrão, na região Sudoeste do Paraná.

Leia a matéria completa no nosso parceiro RIC.com.br

Leia mais em RIC.com.br

• Trabalhadores ficam pendurados no 15º andar de prédio durante uma hora

• Caminhão carregado com cerveja tomba na BR-376, no Paraná

• Homem destrói templo, escorrega e morre após ficar empalado em estátua de Buda

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.