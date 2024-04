Participe da promoção e concorra a uma deliciosa pizza do Cidade Alerta! REGULAMENTO/PLANO DE OPERAÇÃO DA PROMOÇÃO...

REGULAMENTO/PLANO DE OPERAÇÃO DA PROMOÇÃO

PIZZA DO CA

CERTIFICADO DE AUTORIZAÇÃO SPA/ME Nº 03.032824/2024

1 – EMPRESAS PROMOTORAS:

1.1 – Empresa Mandatária:

Razão Social: TV INDEPENDENCIA NORTE DO PARANA LTDA

Endereço: BRASIL Número: 49

Bairro: CENTRO Município: CORNELIO PROCOPIO UF: PR CEP:86300-000

CNPJ/MF nº: 75.387.274/0001-84

2 – MODALIDADE DA PROMOÇÃO:

Concurso

3 – ÁREA DE ABRANGÊNCIA:

PR

4 – PERÍODO DA PROMOÇÃO:

20/03/2024 a 12/04/2024

5 – PERÍODO DE PARTICIPAÇÃO:

20/03/2024 a 12/04/2024

6 – CRITÉRIO DE PARTICIPAÇÃO:

O telespectador deverá realizar o cadastro das informações no site da promoção em ” https://ric.com.br/pizzadocidadealerta “, informando os seus dados pessoais e estar seguindo a página do instagram do programa @rictvlondrina.

Da mesma forma, deverá responder a pergunta da promoção, qual seja, “Por que você merece SEXTAR com a pizza do Cidade Alerta?”

7 – PERGUNTA DA PROMOÇÃO:

Por que você merece SEXTAR com a pizza do Cidade Alerta?

8 – APURAÇÃO E DESCRIÇÃO DE PRÊMIOS:

PERÍODO DA APURAÇÃO: 22/03/2024 14:00 a 22/03/2024 14:30

PERÍODO DE PARTICIPAÇÃO DA APURAÇÃO: 20/03/2024 00:00 a 22/03/2024 14:00

ENDEREÇO DA APURAÇÃO: R. João Picinin NÚMERO: 20 BAIRRO: Colonial

MUNICÍPIO: Londrina UF: PR CEP: 86047-280

LOCAL DA APURAÇÃO: Salão de eventos

PRÊMIOS

Quantidade

Descrição

Valor R$

Valor

Total R$

Ordem

1

01 PIZZA GRANDE SALGADA DE 16 PEDAÇOS (PODENDO SER ATÉ 04 SABORES | SABORES A SEREM DEFINIDOS PELA EQUIPE DA RICtv)

79,90

79,90

1

1

01 PIZZA DE 04 PEDAÇOS DOCE

49,90

49,90

2

1

01 refrigerante de 2L

13,00

13,00

3

