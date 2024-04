Pedágio de volta: confira locais e valores no Paraná

Alto contraste

A+

A-

Pedágio volta a ser cobrado no Paraná neste sábado (23); veja locais e valores Pedágio volta a ser cobrado no Paraná neste sábado (23); veja locais e valores (Ric)

As praças de pedágio dos Lotes 1 e 2, da nova concessão das rodovias do Paraná, começam a cobrar tarifas dos motoristas neste sábado (23). As empresas Via Araucária e EPR Litoral Pioneiro receberam autorização da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) no dia 12 deste mês e iniciam às cobranças a partir da meia-noite.

Leia a matéria completa no nosso parceiro RIC.com.br

Leia mais em RIC.com.br

• Pedágio volta a ser cobrado no Paraná neste sábado (23); veja locais e valores

• Seleção brasileira: Bento, do Athletico, deve ser titular no amistoso contra a Inglaterra

• Lista de falecimentos de Curitiba; obituário desta sexta-feira, 22 de março

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.