Polêmica: Juiz federal investigado assume vaga no TRF-4 no RS A Justiça Federal do Paraná confirmou que o juiz Danilo Pereira Júnior, atual titular da 13ª Vara Federal de Curitiba, responsável...

Ric|Do R7 12/06/2024 - 19h43 (Atualizado em 12/06/2024 - 19h43 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share