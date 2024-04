Polícia Civil prende 779 suspeitos de violência contra mulheres no Paraná

Alto contraste

A+

A-

Crimes contra mulheres: 779 pessoas são presas em março Crimes contra mulheres: 779 pessoas são presas em março (Ric)

No mês da mulher, a Polícia Civil prendeu 779 suspeitos de violência contra as mulheres no Paraná. A ação da Polícia Civil, no âmbito da Operação Átria, ocorreu em 229 municípios. O foco foi o combate a diversos crimes contra mulheres, como feminicídio, violência física, psicológica, patrimonial, moral e sexual contra mulheres e outras tipificações.

Leia a matéria completa no nosso parceiro RIC.com.br

Leia mais em RIC.com.br

• Cuca tira lições de “classificação difícil” do Athletico e já projeta final

• Operação Páscoa: polícia reforça fiscalização em rodovias estaduais do PR

• Crimes contra mulheres: 779 pessoas são presas em março

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.