Polícia divulga foto de suspeito de crime brutal em festa de réveillon

A Polícia Civil do Paraná divulgou a foto de um homem suspeito de matar o irmão durante uma festa de réveillon, em Ponta Grossa, nos Campos Gerais do Paraná. Segundo a investigação, Jacir da Silva disparou contra Carlos Pereira da Silva durante uma discussão. A vítima foi atingida no peito e chegou a ser socorrida pelo atirador. Porém, não resistiu no hospital.

