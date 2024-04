Alto contraste

A+

A-

Polícia Militar impede tribunal do crime em Londrina Polícia Militar impede tribunal do crime em Londrina (Ric)

A Polícia Militar (PM) impediu uma ação do tribunal do crime em Londrina, nesta terça-feira (26). Segundo a reportagem do Cidade Alerta, a PM prendeu um homem em flagrante.

Leia a matéria completa no nosso parceiro RIC.com.br

Leia mais em RIC.com.br

• Conheça o RIC Notícias Oeste, novo programa da RICtv Record

• Polícia Militar impede tribunal do crime em Londrina

• “Faria de novo”, diz Tito Barichello sobre falsa ação policial

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.