Polícia salva bebê engasgado em ação heroica

Alto contraste

A+

A-

VÍDEO: Família chega na contramão até a PM e policiais salvam bebê engasgado VÍDEO: Família chega na contramão até a PM e policiais salvam bebê engasgado (Ric)

A rápida e certeira ação de policiais militares salvou a vida de uma criança no fim da tarde de sábado (16), em Curitiba. A família chegou até a PM pela contramão da rua, com o bebê engasgado. Os policiais realizaram a manobra de Heimlich e conseguiram salvar a vida do pequeno Noah.

Leia a matéria completa no nosso parceiro RIC.com.br

Leia mais em RIC.com.br

• VÍDEO: Família chega na contramão até a PM e policiais salvam bebê engasgado

• Enfermeira morre após ter a perna cortada por hélice de barco no Litoral do PR

• Calorão ainda vai atingir o Paraná na segunda (18)? Veja!

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.