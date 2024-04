Previsão do Tempo: Frente fria se aproxima de Curitiba e temperaturas devem cair

Alto contraste

A+

A-

Frente fria atinge Curitiba e final de semana deve ter mínima de 15ºC Frente fria atinge Curitiba e final de semana deve ter mínima de 15ºC (Ric)

O clima deve mudar em Curitiba nas próximas horas, com o avanço de uma frente fria que passa pelo oceano Atlântico. Nesta sexta-feira (5), as máximas ainda se aproximam dos 30ºC, porém, a partir deste sábado (6) as temperaturas devem cair.

Leia a matéria completa no nosso parceiro RIC.com.br

Leia mais em RIC.com.br

• Frente fria atinge Curitiba e final de semana deve ter mínima de 15ºC

• Homem com passagens por furtos e roubos é encontrado baleado nas pernas

• Suspeito de atirar e matar policial é morto em confronto na Grande Curitiba

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.