Uma frente fria que invadiu o Paraná no final da semana permanece neste domingo (24). O estado conta com a presença de nebulosidade e as temperaturas continuam mais baixas em várias cidades, conforme o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar).

