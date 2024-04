Previsão do tempo: Tempo firme e nuvens no Paraná

Tempo firme e nuvens: veja a previsão para os próximos dias no Paraná

Boa parte do Paraná começou a terça-feira (26) com baixa nebulosidade e previsão de tempo firme. Segundo o Climatempo, as áreas mais centrais do estado não têm previsão de chuva. A faixa do litoral pode ter registro de chuva, mas em baixo volume. Curitiba também pode registrar chuva isolada à tarde.

