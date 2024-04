Produtores de hortaliças inovam no Paraná com bandejas biocompostáveis

Alto contraste

A+

A-

Produtores de hortaliças no Paraná usam bandejas biocompostáveis Produtores de hortaliças no Paraná usam bandejas biocompostáveis (Ric)

Produtores de hortaliças no Paraná sempre tiveram de administrar o uso de bandejas de plástico descartáveis principalmente na produção de mudas, e pensando no futuro, pouco a pouco, muitos têm investido no plantio as bandejas biocompostáveis. Além de serem feitas com material orgânico elas reduzem custos e a mão de obra nas propriedades. Confira mais detalhes na reportagem e do mundo rural no site RIC Rural www.ric.com.br/ricrural

Leia a matéria completa no nosso parceiro RIC.com.br

Leia mais em RIC.com.br

• Coisas da Roça | 07/04/24

• Inclusão social com o projeto Cultivar da cooperativa Cocamar de Maringá

• Mercado da soja atual

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.