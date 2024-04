Alto contraste

Professor assassinado a tiros em Curitiba é identificado: "Paixão pela educação"

O professor assassinado na manhã desta sexta-feira (15), no bairro Sítio Cercado, em Curitiba, foi identificado. Fábio do Amaral Calegari foi morto a tiros e, em seguida, bateu com o carro contra um muro.

