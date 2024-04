Queda de 10% no número de registros de nascimentos no Paraná preocupa especialistas

O número de crianças nascendo está em queda no Paraná. Em cinco anos, o número de registros de nascimento caiu 10% no estado. O dado é do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a partir de um levantamento de dados feito entre 2018 e 2022.

