Rafa Maya grava DVD "Em Casa" em Curitiba

Alto contraste

A+

A-

Cantor Rafa Maya grava DVD “Em Casa”, nesta quinta (21), em Curitiba Cantor Rafa Maya grava DVD “Em Casa”, nesta quinta (21), em Curitiba (Ric)

O cantor e compositor Rafa Maya grava nesta quinta (21) em Curitiba seu terceiro DVD, intitulado “Em Casa”, a partir das 20h, na Its Curitiba. O artista tem mais de 20 anos de carreira, alcançando números impressionantes e colecionando sucessos pelo Brasil e está preparando um show pra lá de especial para o público. A produção da gravação do DVD é apresentada pela Its Curitiba e Johnnie Walker.

Leia a matéria completa no nosso parceiro RIC.com.br

Leia mais em RIC.com.br

• Cantor Rafa Maya grava DVD “Em Casa”, nesta quinta (21), em Curitiba

• Diferença entre óleo essencial e essência

• Mulher perdeu salário em apostas online e disse pro marido que foi assaltada

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.