Rapaz é detido com mais de R$ 1 mil em ovos de páscoa furtados em mercado do PR

Alto contraste

A+

A-

Rapaz é detido com mais de R$ 1 mil em ovos de páscoa furtados em mercado do PR Rapaz é detido com mais de R$ 1 mil em ovos de páscoa furtados em mercado do PR (Ric)

Um rapaz, de 24 anos, foi detido nesta quarta-feira (20) em uma tentativa de furto de ovos de páscoa em um mercado em Paranaguá, no Litoral do Paraná. O jovem foi flagrado por um funcionário do estabelecimento e no momento da abordagem foram encontrados mais de R$ 1 mil em chocolate.

Leia a matéria completa no nosso parceiro RIC.com.br

Leia mais em RIC.com.br

• Rapaz é detido com mais de R$ 1 mil em ovos de páscoa furtados em mercado do PR

• Mais de 5 milhões de declarações de Imposto de Renda são entregues em uma semana

• Lista de falecimentos em Maringá; obituário dos dias 21 e 22 de março

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.