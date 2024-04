Alto contraste

Relatórios apontaram problemas em cooperativa um ano antes de explosão, diz Polícia Relatórios apontaram problemas em cooperativa um ano antes de explosão, diz Polícia (Ric)

O inquérito da Polícia Civil apontou que relatórios alertaram para problemas na cooperativa um ano antes da explosão, que aconteceu em Palotina, no Oeste do Paraná, em julho de 2023. O delegado Rodrigo Baptista apresentou as conclusões sobre o casos nesta segunda-feira (25).

