Retorno de dupla importante para a final do Campeonato Paranaense

Escalação do Maringá: dupla retorna para a finalíssima do Campeonato Paranaense Escalação do Maringá: dupla retorna para a finalíssima do Campeonato Paranaense (Ric)

O técnico do Maringá, Jorge Castilho, terá praticamente força máxima para a finalíssima do Campeonato Paranaense, contra o Athletico. O jogo será no sábado (6), às 17h, na Arena da Baixada.

