Revelações chocantes no Caso Daniel: cinco juízes e oito crimes prescritos

Caso Daniel: processo teve cinco juízes e oito crimes prescritos

O julgamento dos sete réus acusados de envolvimento na morte do jogador de futebol Daniel Corrêa Freitas, de 24 anos, está marcado para começar na manhã desta segunda-feira (18), no Tribunal do Júri de São José dos Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba.

