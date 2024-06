Reviravolta no caso dos namorados assassinados em colégio choca a comunidade BG volta ao colégio Helena Kolody onde namorados Karol e Luan foram assassinados por um ex alunoLeia a matéria completa no nosso...

Ric|Do R7 19/06/2024 - 17h23 (Atualizado em 19/06/2024 - 17h23 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share