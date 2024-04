Secretário investigado por agressão é afastado por 15 dias no Paraná

Alto contraste

A+

A-

Secretário investigado por agressão é afastado por 15 dias no Paraná Secretário investigado por agressão é afastado por 15 dias no Paraná (Ric)

O secretário municipal investigado por agressão contra uma colega de trabalho em Quedas do Iguaçu foi afastado por 15 dias. A administração municipal publicou a portaria nesta terça-feira (19), no Diário Oficial do município.

Leia a matéria completa no nosso parceiro RIC.com.br

Leia mais em RIC.com.br

• Acidente envolvendo três caminhões interdita PR-444

• Jovem posta foto nas redes e é morto a tiros em quadra de esportes no Paraná

• Dalledone rebate Edison Brittes após réu declarar que foi instruído a mentir

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.