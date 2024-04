Sergio Moro: o julgamento que pode mudar o cenário político brasileiro

Alto contraste

A+

A-

Sergio Moro no TRE: tudo sobre o julgamento que pode cassar o senador; acompanhe o tempo real Sergio Moro no TRE: tudo sobre o julgamento que pode cassar o senador; acompanhe o tempo real (Ric)

O julgamento que pode resultar na cassação do mandato do senador Sergio Moro (União) começa às 14h, desta segunda-feira (1º), no Tribunal Regional Eleitoral (TRE), em Curitiba. O político responde por abuso de poder econômico, por conta de ações cometidas durante a pré-campanha do processo eleitoral de 2022, quando o ex-ministro e juiz foi eleito senador com 1,9 milhão de votos.

Leia a matéria completa no nosso parceiro RIC.com.br

Leia mais em RIC.com.br

• Sofia Amorim: influencer grávida morre com suspeita de dengue; bebê não resistiu

• Homem é morto com mais de 15 tiros e queimado em rua de São José dos Pinhais

• Menina sai para comprar refrigerante e é encontrada morta a marretadas

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.