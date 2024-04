Servidor público sob investigação por agressão à colega de trabalho no Paraná

VÍDEO: Servidor público é investigado por agressão à colega no Paraná VÍDEO: Servidor público é investigado por agressão à colega no Paraná (Ric)

Um servidor público está sendo investigado por agressão contra uma colega de trabalho, na cidade de Quedas do Iguaçu, no Oeste do Paraná. A Polícia Civil descobriu vídeos gravados em 2022 e abriu o inquérito na última sexta-feira (15).

