Alto contraste

A+

A-

SPC Acústico 2 chega em Curitiba na Pedreira Paulo Leminski SPC Acústico 2 chega em Curitiba na Pedreira Paulo Leminski (Ric)

O grupo Só Pra Contrariar se apresenta em Curitiba no próximo sábado (13) na Pedreira Paulo Leminski. A turnê “SPC Acústico 2 - O Último Encontro” é a última apresentação do cantor Alexandre Pires com a antiga banda.

Leia a matéria completa no nosso parceiro RIC.com.br

Leia mais em RIC.com.br

• Posse de novo Procurador-Geral de Justiça do Paraná ocorre na segunda-feira

• SPC Acústico 2 chega em Curitiba na Pedreira Paulo Leminski

• Mulher finge ser esteticista e é presa em Curitiba

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.