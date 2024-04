Soweto se reúne em turnê comemorativa após 23 anos

Alto contraste

Soweto se reúne após 23 anos e tem presença confirmada em Curitiba

Após 23 anos o grupo Soweto se reúne em uma turnê comemorativa celebrando seus 30 anos de carreira. No dia 16 de junho eles marcam presença em Pinhais, região metropolitana de Curitiba, com um show no Expotrade Pinhais (Rod. Dep. João Leopoldo Jacomel, 10454).

