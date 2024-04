Sucuri gigante é encontrada morta em rio de Bonito

Alto contraste

Sucuri que viralizou como a “maior cobra do mundo” é encontrada morta Sucuri que viralizou como a “maior cobra do mundo” é encontrada morta (Ric)

A sucuri de quase sete metros, que ficou conhecida por ser considerada a maior cobra do mundo, foi encontrada morta às margens do rio Formoso, em Bonito, no Mato Grosso, no último domingo (24). A informação foi divulgada pelo documentarista de vida selvagem Cristian Dimitris, nas redes sociais.

