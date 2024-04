Alto contraste

Suspeito de matar casal de seguranças é preso no Paraná; vídeos mostram crime

A Polícia Civil do Paraná (PCPR) prendeu o suspeito de matar um casal de seguranças, em Guarapuava, na região central do Paraná. O crime aconteceu na madrugada do último sábado (23), no momento em que Edinéia Capote de Oliveira Gonçalves, de 32 anos, e Vanderlei Antônio de Lima, de 31, trabalhavam em um estabelecimento comercial. Câmeras de segurança flagraram a ação criminosa.

